Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıha Kurulu kararıyla bir dizi yeni tedbir alındı.

Bu kapsamda kent merkezindeki ana çarşılar olarak bilinen Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerinde 11 Mayıs Pazartesi saat 07.00 itibarıyla maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Söz konusu mahallelerde maskesiz dolaşanlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacak.

Açıklamada, ramazan nedeniyle kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından yerel imkanlarla ücretlendirilmesine karar verilerek izin verilen ramazan davulcularının bahşiş topladığına dair alınan şikayetler nedeniyle kentte davul çalınmasının da yasaklandığı aktarıldı.

"İdari işlemlerin yüzde 30'u Gaziantep'te"

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda kentteki durumu anlatan Vali Davut Gül, normalleşme denen sürecin aslında kontrollü bir yaşam olduğunu ifade etti.

Bu anlamda sosyal mesafenin korunması, mümkün olduğunca evde kalma, çıkmak zorunda kalanların maske kullanması ve kişisel hijyenin önemli olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Normalleşme dediğimiz arkadaşımızla kol kola girdiği, dostlarımızla kucaklaşma, AVM'lerde binlerce insanın olduğu bir süreç değil. Aşısı bulunana kadar bu süreçle ilgili başka şekilde mücadele etme şansımız yok. Şu an Gaziantep'in en önemli sıkıntısı sosyal mesafeye dikkat edilmemesi. Dün 2 binin üzerinde kişiye cezai işlem uyguladık. Türkiye'de yapılan idari işlemlerin yüzde 30'u Gaziantep'te gerçekleşiyor. Bu çare değil. Bizim vatandaşı vatandaştan daha fazla düşünme şansımız yok. Herkesin kendini düşünmesi ve bunun bir kültür olması lazım."