Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da çıkan yangında tek katlı ev kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Silivri'de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında tek katlı bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Silivri'de bulunan Çayırdere Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı.
Haberi verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çavuşlu itfaiyeleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, suyla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
İtfaiye ekipleri yanan evde uzun süre soğutma çalışması yaptı.
Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
Etiketler: yangın silivri itfaiye İstanbul ev yangınıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 07:17
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