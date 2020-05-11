Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
İzmir'de AVM'ye pompalı tüfekle saldırı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişi tarafından saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinde maddi hasar oluştu.
Yeşilova Mahallesi 4174 sokakta bulunan AVM'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.
Kafasında kar maskesi bulunan şüpheli, yaklaşık 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
[Fotoğraf: AA]
AVM'nin güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ölen ya da yaralanan olmadı
Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi.
Olay yerinde çalışma yapan ekipler çok sayıda boş fişek buldu.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki kameraları incelemeye aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: pompalı tüfek izmir AVM alışveriş merkeziSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 07:17
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