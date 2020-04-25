Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Nisan ayının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde yurdun büyük kesiminde yağışlı hava etkili olacak. Akdeniz ve Karadeniz'in doğusunda yağmur beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun büyük kesiminde yağış görülecek.
Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu
Marmara
Edirne 23°C Az bulutlu
İstanbul 15°C Az bulutlu
Kırklareli 21°C Az bulutlu
Kocaeli 18°C Az bulutlu
Ege
Denizli 22°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 20°C Az bulutlu
Manisa 22°C Az bulutlu
Muğla 22°C Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanaklı
Antalya 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun iç kesimleri hafif sağanaklı
Hatay 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı
Isparta 19°C Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Ankara 20°C Az bulutlu
Çankırı 20°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 18°C Az bulutlu
Konya 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu 17°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 20°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 19°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 12°C Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 20°C Parçalı ve az bulutlu
Samsun 14°C Parçalı ve az bulutlu
Tokat 18°C Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanaklı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanaklı, kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Erzurum 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Kars7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Malatya 14°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanaklı
Van 12°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanaklı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Mardin 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı
Siirt 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Şanlıurfa 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı
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