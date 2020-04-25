Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun büyük kesiminde yağış görülecek.

Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Edirne 23°C Az bulutlu

İstanbul 15°C Az bulutlu

Kırklareli 21°C Az bulutlu

Kocaeli 18°C Az bulutlu

Ege

Denizli 22°C Parçalı ve az bulutlu

İzmir 20°C Az bulutlu

Manisa 22°C Az bulutlu

Muğla 22°C Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanaklı

Antalya 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun iç kesimleri hafif sağanaklı

Hatay 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı

Isparta 19°C Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Ankara 20°C Az bulutlu

Çankırı 20°C Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 18°C Az bulutlu

Konya 18°C Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu 17°C Parçalı ve az bulutlu

Düzce 20°C Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu 19°C Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 12°C Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya 20°C Parçalı ve az bulutlu

Samsun 14°C Parçalı ve az bulutlu

Tokat 18°C Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanaklı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanaklı, kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Erzurum 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Kars7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Malatya 14°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanaklı

Van 12°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanaklı

Güneydoğu Anadolu



Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Mardin 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı

Siirt 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Şanlıurfa 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı