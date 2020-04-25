Haber Giriş: Kaynak: DHA
Siirt'teki bir köyde karantina süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt’in Pervari ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Tuzcular köyünde uygulanan 2 haftalık karantina, vaka sayısının artması nedeniyle 7 gün daha uzatıldı.
Tuzcular köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da karantinaya alındı.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı köydeki vaka sayısının artması nedeniyle karantina, bir hafta uzatıldı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Nisan'a kadar sürecek karantina nedeniyle köyde gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Etiketler: Tuzcular köyü Siirt karantinaSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:04
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