Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kütahya'da çıkan yangında tek katlı ev küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Gediz ilçesine bağlı Çeltikçi Köyünde Emine Karaaslan’a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gediz ve Eskigediz belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldığı yangında tek katlı ev küle döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Ev sahibi Emine Karaaslan’ın Gediz merkezde ikamet etmesi nedeniyle evin boş olması olası can kaybını önledi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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