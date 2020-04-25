282 Türk vatandaşını Amerika'dan getiren THY "Kınalıada "uçağı, saat 00.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Ankara Gölbaşı'ndaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına gönderildi.

Suudi Arabistan'dan getirilen 267 kişi, Karaman'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 267 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından da karayoluyla Karaman'a getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen 267 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatuniye ve Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı.

Kazakistan'dan getirilen 164 kişi, Balıkesir'de karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi devam ediyor.

Bu kapsamda Kazakistan’da bulunan 164 Türk vatandaşı, Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saat ile 17.44’te havalanan Türk Hava Yoları'na ait Airbus A330- 303 tipi TC-LND kuyruk numaralı uçakla, saat 20.30’da Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 164 vatandaş, buradaki işlemlerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve jandarma eşliğinde 7 otobüsle Balıkesir'e götürüldü. 164 kişinin, KYK Hasan Basri Çantay Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinada kalacağı öğrenildi.

Cezayir'den getirilen 109 Türk ile 9 Cezayir vatandaşı Malatya'da

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilen 109'u Türk vatandaşı, 9'u Cezayirli 118 kişi Malatya'ya ulaştı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Malatya Havalimanı'na gelen 109 Türk ve 9 Cezayir vatandaşı, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle götürüldükleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak 118 kişinin ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi Burdur’da karantinaya alındı

Geçen hafta Kuvet’den getirilip 275 kişinin kaldığı karantina yurduna Suudi Arabistan'dan gelen 80 kişi daha yerleştirildi.

Türk vatandaşları 4 otobüsle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına getirildi.

Yurt personellerince sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar odalara yerleştirildi.

Suudi Arabistan’dan çalışan Türk Vatandaşları yurtlarda 14 gün boyunca gözlem altında kaldıktan sonra memleketlerine gönderilecek.

Irak'tan gelen 135 Türk vatandaşı Diyarbakır’da karantinaya alındı

Irak’tan Türkiye'ye gelen 135 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Diyarbakır’da Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurt dışında 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor.

Bu amaçla Irak’dan Trürkiye’ye getirilen 135 Türk vatandaşı sağlık kontrolü yapıldıktan sonra polis ve AFAD görevlileri eskortluğunda Diyarbakır’a getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda yerleştirilirken, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile AFAD ve UMKE ekipleri de vatandaşlarla yakından ilgilendi.