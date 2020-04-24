30 sene Fransa'da yaşayan Necmettin Altıntaş, 4-5 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Şubat ayında kardeşinin ameliyat olması nedeniyle Fransa'ya gitti. "Pandeminin ortasında kaldık" diyen Altıntaş, orada kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi.

Nisan ayında Fransa'da durumun kötüleşmeye başladığını anlatan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Biz de biraz korktuk. Ölümler bizim bölgeden biraz uzaktaydık ilk başta. Bizim oraya geldiğinde bir komşu teyzemizi kaybettik. Hastanede hiçbir müdahale yapılmadı, vefat etti. Bir korku bizi aldı çünkü Fransa'da tedavi yapılmıyor. Virüs size bulaştığı zaman sizi eve terk ediyorlar. Kendi sağlığınızla baş başa kalıyorsunuz. Babam yaşlı olduğu için biraz korktuk. Fransa gibi bir ülke, dünyada sağlık sisteminde en güvenilir ülkeydi. Onun için kendimiz karantinada süreci takip etmeye kalktık. Maalesef nisanda olaylar yükselmeye geçti."

Fransa’dan getirilen Türkler Bartın’da 14 gün karantinaya alındı. Türk vatandaşı Necmettin Altıntaş, Fransa’daki son durumu ve nasıl getirildiklerini @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/MD60OF8s9K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 24, 2020

"İşler çabuk gelişti"

Güvensiz hissettiklerini vurgulayan Altıntaş, "Konsolosluğa başvurduk, kayıt olduk. Sağ olsun büyükelçimiz bize yardımcı oldu. İşler çabuk gelişti, bize mesaj geldi. Bir anda kendimizi Paris'e attık ve tahliye işi başladı" dedi.

Fransa'nın en büyük sıkıntının maske bulunmaması olduğunu söyleyen Altıntaş, tahliye işlemini de anlattı. Ankara'ya iniş yaptıklarını ve sağlık çalışanlarının hemen ateşlerini ölçtüğünü vurguladı.