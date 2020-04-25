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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaan Avşaroğlu yönetimindeki sebze yüklü kamyonet, Seydişehir-Antalya karayolunun 8. kilometresinde fren sistemi arızalanınca kaçış rampasına girdi.
Kamyonet rampanın sonundaki kum yığınına çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile birlikte kamyonette bulunan Ömer Aydın yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: trafik KazasıSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:19
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