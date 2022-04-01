Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtınanın (60-90 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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