Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'de yağış beklenirken kalan kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Pazar günü, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz'de yağış beklenirken kalan kesimlerde yağış görülmeyecek.

Üç büyük şehirde hava durumu

Ankara'da bugün dahil hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklıklar 19-23 derece civarı seyredecek.

İstanbul'da, bugün kuvvetli rüzgar, yarın parçalı ve çok bulutlu hava, pazar günü ise yağmur geçişleri görülecek. Mega kentte sıcaklıklar 17-21 derece civarı olacak.

İzmir'de bugün çok bulutlu hava hakim olurken, yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklık değerleri 20-25 derece civarı seyredecek.