Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak İhaleye Fesat Karıştırma ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de eşzamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda belediyede aktif olarak çalışanların da olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu oldukları öğrenildi.