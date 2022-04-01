Eski Avcılar belediye başkanına sahtecilikten gözaltı
İstanbul merkezli soruşturmada ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eski Avcılar belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak İhaleye Fesat Karıştırma ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de eşzamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda belediyede aktif olarak çalışanların da olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu oldukları öğrenildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2022
İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak'ın da gözaltına alındığı operasyona dair detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/7YbWemix41