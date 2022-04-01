Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 01:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devre mülk satışlarını düzenleyen değişiklikler yürürlüğe girdi
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Tüketicinin Korunmasına Yönelik Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle devre mülklerde ön ödemeli satış yapılamayacak.
Devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan Tüketicinin korunmasına yönelik kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni düzenleme ile ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu hale getirildi.
Asgari kullanım süresi değişti
Devre mülklerin satışından sonra teslim süresi de 48 gün olarak belirlendi. Değişiklik ile devre mülklerin satışında ön ödemeli usul de yasaklandı.
Aynı zamanda Kat Mülkiyeti Kanunu'nda da değişiklikler yapıldı. Devre mülklerin asgari kullanım süresi 15 günden 7 güne düşürüldü.
Etiketler: Resmi Gazete Emlak Konut
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