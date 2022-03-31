Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 23:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti. Erdoğan, "Sporcularımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar serbest stil 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile 55 kiloda bronz madalya kazanan Bediha Gün için tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün’ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün’ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. ????????— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2022
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası Recep Tayyip Erdoğan
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