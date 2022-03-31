CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde esnafı ziyaret etti, toplu açılış törenine katıldı.

Partili belediye başkanlarından ayrım gözetmeksizin hizmet götürmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacaksınız, bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapmak istiyorsanız fakir mahallelerden başlayacaksınız. O mahallelere hizmet götüreceksiniz" dedi.

"Yaptığımız her işin hesabını vereceğiz"

Şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız bu hizmetleri yaparken sizlerin desteği ile yapıyorlar. Sizlerin verdiği paralarla yapıyorlar. Ama o paralar yerli yerinde harcanırsa, doğru yerde harcanırsa hizmet olarak size geri döner. Milletimize yaptığımız her işin hesabını vereceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı, Akhisar'da ev kadınları buluşmasına da katıldı. Temel hedeflerinin her evde huzur ve bereket olduğunu söyledi.