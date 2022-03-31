Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 21:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Slovenyalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile telefonda Ukrayna'daki son durumu görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile telefonda görüştü.
İki mevkidaş görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Slovenya Ukrayna
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