Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kalkankaya köyünde yaşayan Ruken Özbek, sabah saatlerinde kayboldu. İhbar üzerine Jandarma ekipleri seferber oldu. İz takip köpeği ve dron ile bölge tarandı.

9 kilometre uzakta bulundu

5 saatlik arama sonucu saat 16.00 sıralarında küçük Ruken, evine 9 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulundu.

Yürümekten yorgun düşen çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.