Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Down sendromlu küçük kız, 9 kilometre uzaklıkta bulundu
[Kolaj: TRT Haber]
Elazığ'ın Kalkankaya köyünde kaybolan 6 yaşındaki down sendromlu Ruken Özbek, jandarma ekiplerinin 5 saatlik araması sonucu evine 9 kilometre uzaklıkta bulundu.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kalkankaya köyünde yaşayan Ruken Özbek, sabah saatlerinde kayboldu. İhbar üzerine Jandarma ekipleri seferber oldu. İz takip köpeği ve dron ile bölge tarandı.
9 kilometre uzakta bulundu
5 saatlik arama sonucu saat 16.00 sıralarında küçük Ruken, evine 9 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulundu.
Yürümekten yorgun düşen çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Elazığ
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