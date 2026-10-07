Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sözlerine katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yurt içindeki tüm vatandaşlara ve gurbetçi kardeşlerine selamlarını iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışının önemine değinen Erdoğan, "Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda, ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

"Uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in çalışmalarında sergilediği iş birliği iradesine dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti;

İzmir bugün bir başka, çok coşkulu. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime, yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, kendilerine "hoş geldiniz" diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyor; AK Parti grubuna ve Cumhur İttifakı ortaklarımıza bu yeni yasama yılında Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Aynı şekilde parlamentomuza, siyasi partilere, hiçbir ayrım yapmadan tüm milletvekillerine de başarı dileklerimi iletiyorum.

Meclis Genel Kurulu hitabımda altını çizdiğim bir hususu bugün tekrar hatırlatmak isterim: Gazi Meclisimiz tatili, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun, yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına, her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti, yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir.

Her zaman söylüyorum; işleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir. Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere, milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayız. Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, siyasi partilere yaptığı “hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret” çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine, şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen, yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor, en azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla; diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklıselimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek, şikayet merciimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır.

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım; son toplantımızdan bu yana ak kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz. Sizler yüce Meclis’in çatısı altında, bizler Cumhurbaşkanlığında, belediye başkanlığımız il ve ilçelerinde hep beraber tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye’nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz. 10 Ağustos’ta başlayıp 1 Ekim’de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik.

Türkiye buluşmalarıyla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık.

Ayrıntılar gelecek...