Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çiftlikköy ve Altınkum arasında otluk alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı.
Yangın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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