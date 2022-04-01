Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahile yanlış iniş yapan paraşütçü turiste çarptı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya’daki Kleopatra Plajı'na inen yamaç paraşütçüsü, sahilde yürüyen bir turiste çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra'da paraşüt kazası yaşandı.
800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den atlayış yapan yamaç paraşütçüsü, iniş sırasında turiste çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Antalya
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