Sağlık ordusunun koronavirüsten ilk kaybı, İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu’nun vefatının üzerinden iki yıl geçti.

1952 yılında Rize'de dünyaya gelen Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiş ve İç hastalıkları uzmanı olmuştu. Hem iyi bir hekim, hem de hastaları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir isimdi.

16 gün mücadele etti

Öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle görev yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi’ne yatırılan Taşçıoğlu'nun durumu ağırlaşmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Taşçıoğlu, 16 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

İsmi şehir hastanesinde yaşıyor

Vefatının ardından ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Okmeydanı’ndaki Şehir Hastanesi’ne verildi.

Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu’nun adının yaşatıldığı hastanede şimdi pek çok kişi şifa buluyor.