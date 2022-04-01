Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'un 7 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 7 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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