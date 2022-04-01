İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Mart'ta bir kargo firmasında yapılan aramada, 10 çuvalda kaçak 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.