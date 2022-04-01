Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de bir kargo firmasının aktarım merkezinde 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 29 Mart'ta bir kargo firmasında yapılan aramada, 10 çuvalda kaçak 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari Silah Kaçakçılığı
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