Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında durdurulan araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada 15 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Konya Uyuşturucu
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