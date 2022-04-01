Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 08:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
FETÖ'nün kamu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmalarına yönelik Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. 2 ayrı soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.
Dijital materyallere ait incelemeler ve ardışık arama kayıtlarına göre tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin çeşitli kamu kurumlarında görev yaptığı, 6 şüphelinin ise kamudan ihraç edildiği açıklandı.
Ayrıca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik de bir operasyon başlatıldı.
Operasyonda 5'i aktif görevde 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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