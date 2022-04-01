Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Dijital materyallere ait incelemeler ve ardışık arama kayıtlarına göre tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin çeşitli kamu kurumlarında görev yaptığı, 6 şüphelinin ise kamudan ihraç edildiği açıklandı.

Ayrıca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik de bir operasyon başlatıldı.

Operasyonda 5'i aktif görevde 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.