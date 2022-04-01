Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 08:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de helikopter destekli huzur operasyonu
[Fotoğraf: AA Arşiv ]
Balıkesir kent merkezi ve ilçelerinde ramazan ayı öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçları kapsamında şüphelilere yönelik yakalama kararları verildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak koordinesinde, yaklaşık 100 adrese 1000 emniyet personeli tarafından operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisleri ile helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Emniyet Genel Müdürlüğü Ramazan Ayı
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