Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 05:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iş yerinde tüp patladı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Gaziantep'te bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını belirtti.
Etiketler: Gaziantep
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