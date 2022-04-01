Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 03:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir evde yangın: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, yabancı uyruklu bir kişi öldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Suriye uyruklu anne Y.H.Ö. ile çocukları F.Ö., H.Ö. ve U.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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