11 ayın sultanı Ramazan ile birlikte evlerde sofralar kurulacak, misafirler ağırlanacak.

Ramazan ayının başladığını gösteren hilal, bu yıl ilk olarak Kuzey ve Güney Amerika'dan görülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı 208 ülkeye ait imsakiyeyi internet sitesinden yayımladı.

Türkiye'de ilk sahur cumayı cumartesiye bağlayan gecede yapılacak. En erken imsak 04:14'de kesilirken en geç imsak 05:25'te kesilecek.

En uzun oruç Sinop ve Kırklareli'nde 14 saat 27 dakika tutulacak.

Koronavirüs nedeniyle iki yıldan bu yana iftar sofralarında burukluk vardı. Ramazan sevinci bu yıl daha coşkulu yaşanacak.

Ramazan ayının ilk günü Iğdır ve Hakkari'de 18:35'te, Çanakkale ve Edirne'de 19:46'da oruç açılacak.

Ramazan ayının son orucu 1 Mayıs'ta tutulacak.

Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih

86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak ilk teravih namazı yarın cemaatle eda edilecek.

Buradaki ilk teravih namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imametinde kılınacak.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah." dedi.