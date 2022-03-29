Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teravih bu ramazan camilerde kılınacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Salgın hastalık sebebi ile 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Ayı
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