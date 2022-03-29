Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör gözaltına alındı.
Kırıklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 5 bölgede tespit edilen Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 26 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği iddiasıyla E.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Kırklareli Suriye
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