Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir keçinin 6 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Fethiye ekibi bölgeye gitti.
Ekip üyeleri, bir saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.
Güvenli alana ulaştırılan keçi sahibine teslim edildi.
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