Bursa'nın İznik ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Denetlemelerde 69 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan araç sürücülerine toplam 9 bin 878 lira ceza kesildi.

476 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, umuma açık alanlarda yapılan kontrollerde ise 32 iş yeri denetlendi, 18 iş yerine işlem yapıldı.