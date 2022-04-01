Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 200 polisle asayiş uygulaması
[Fotoğraf: AA ]
Bursa'nın İznik ilçesinde, yaklaşık 200 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, 476 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, eksik belgeleri olan sürücülere toplam 9 bin 878 lira para cezası kesildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.
Denetlemelerde 69 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan araç sürücülerine toplam 9 bin 878 lira ceza kesildi.
476 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, umuma açık alanlarda yapılan kontrollerde ise 32 iş yeri denetlendi, 18 iş yerine işlem yapıldı.
Etiketler: Bursa Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü
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