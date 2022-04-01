Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda otomobille panelvan çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Otoyolun Akyazı mevkisi Ankara istikametinde Saik K'nin yönetimindeki otomobil, Metin A. idaresindeki panelvanla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen panelvan otoyolda sürüklenerek durdu.
Kazada sürücüler ile Hanifi D, Rüstem K, Hülya A, Abdülkadir Y. ve Mehmet A. yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve SAKTİM ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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