Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 00:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada H.Ö. ve S.Ö., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Polis
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