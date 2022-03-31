Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesi ile Trabzon ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 893 gram kubar esrar ile silah yapım ve tamiratında kullanılan 270 parça ve 6 ses tabancası ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 24 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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