Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesindeki ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Akören köyünde ihbar üzerine çalışma başlattı.
Daha önce belirlenen 2 eve düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 9 şarjör, 439 mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
Gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kars Silah Kaçakçılığı
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