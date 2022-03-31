Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine mermer düşen vinç operatörü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde üzerine mermer düşen vinç operatörü yaşamını yitirdi.
Akçaalan Mahallesi'ndeki bir işletmede, Mehmet Küçükbaş'ın vinçle aracın kasasına yüklemeye çalıştığı mermer üzerine düştü.
Ağır yaralanan Küçükbaş, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri işletmede inceleme yaptı.
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