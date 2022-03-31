Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, Türk hayırseverlerin verdiği emanetleri teslim etmek için Nijerya'ya geldiğini söyledi.

Eniç, ramazan öncesinde Nijerya'nın Kano eyaletindeki 4 bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtıklarını açıkladı.

"900 gıda paketini dağıtmaya başladık"

Ramazan ayı boyunca ülkenin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda paketi dağıtacaklarını kaydeden Eniç, "Kano eyaletinde 900 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmakla başladık. Burada ayrıca su kuyusu projesi için saha araştırması yaptık" dedi

"İnsanların mutluluktan havaya uçtuklarını gördük"

Eniç, buradaki insanların gıdaların ne kadar ihtiyacı olduğunu gördüklerine işaret ederek, "İnsanların mutluluktan havaya uçtuklarını gördük ve tabii ki bu da bizim ramazan bereketini paylaşmamızdaki en büyük nedenlerimizden biri, bizi da çok mutlu etti" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Afrikalıların yanında bulunduğunu dile getiren Eniç, yardımlardan dolayı Türk halkına şükranlarını sundu.