Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen, TCSG-28 komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldıktan sonra karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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