Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 71 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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