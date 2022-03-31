Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan yük gemisi demirletildi
[Fotoğraf: AA]
Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemi, kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörü refakatinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa’dan Libya’ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki "ALRAQEEM" isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörünün bölgeye yönlendirildiği belirtildi.
Geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-6 römorkörü refakatinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildiği kaydedildi.
ALRAQEEM isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-6 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi’ne demirletildi. pic.twitter.com/t7Bex4sWTb— KEGM (@kiyiemniyet) March 31, 2022
Etiketler: İstanbul Boğazı
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