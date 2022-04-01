İstanbul'un Beykoz ilçesinde iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İki katlı evde bulunan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan muayenede kadının durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Evde yangın dolayısıyla ağır hasar oluştu.