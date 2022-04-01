Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.
Adıyaman'da kahvehane önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de caddede ve kahvehanede inceleme yaptı.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.
Etiketler: Adıyaman Bireysel Silahlanma
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