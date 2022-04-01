Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin, yapılan başarılı operasyonların ardından toparlanmak amacıyla yeniden yapılanma yoluna gittiklerini tespit etti.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, terör örgütüne eleman kazandırmak ve mevcut örgüt mensuplarının finansman sağlamak üzere kurdukları hücre ile haberleşmede kullandıkları sistemleri deşifre etti.

Ekipler, örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen ve çatışma bölgelerine geçme ve eleman geçirme arayışında olduğu değerlendirilen A.Y, örgüte eleman kazandırma ve örgüt elemanlarının finansmanı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde yer alan İ.U. ile örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunan H.Z'nin yakalanması için harekete geçti.

Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 2'si yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

PKK'ya yönelik operasyon

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı diğer çalışmada da Suriye'de terör örgütü PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye/iş birlikçilik amaçlı bulunan şüphelilerin, bazı örgüt üyelerinin Avrupa’ya geçişlerine aracılık ettikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgüt mensuplarının finansmanını sağladıkları belirlendi.

TEM ekipleri, terör örgütü tarafından internette paylaşılan videolardan kimlik tespiti de yaparak M.M'nin örgüte finansman sağlamaya çalıştığını, çatışma bölgeleri ile irtibatlı R.E'nin teröristlerin kaçışı amacıyla kurulan organizasyonun içinde bulunduğunu, H.E, A.E, S.E. ve H.E'nin örgüt bünyesinde silahlı eğitim aldığını, B.A'nın ise örgütün mevzilerini kazan kişilerden olduğunu belirledi.

Çalışmaların ardından iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

İki operasyonda gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildikleri ve ifadelerinin alınmasına başlanıldığı öğrenildi.