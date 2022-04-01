Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda ve Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir kamyonda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Depoda ve kamyonda arama yapan polis, 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Makaron Kaçakçılık Adana
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