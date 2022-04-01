Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 14:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA/İHA
Bursa'da orman yangınları
Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgeden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözle müdahaleye başladı. Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
İkinci orman yangını
Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi'nde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanlar çevreden gözükürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Bursa Orman Yangını
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