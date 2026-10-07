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Dünya
AA 07.10.2026 15:51

İşgalci İsrail Kudüs'ün kuzeybatısındaki beldelerde 50 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu Kudüs'ün kuzeyindeki beldelere sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü geniş çaplı baskınlarda yaklaşık 50 Filistinliyi gözaltına aldı, Cenin'de bir Filistinliyi yaraladı ve zorla girdiği bazı evleri askeri kışlaya çevirdi.

İşgalci İsrail Kudüs'ün kuzeybatısındaki beldelerde 50 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Annan, Beyt Dukku, Biddu, Katane, Kabibe, Beyt Surik ve Beyt İksa beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun baskınlarda yaklaşık 50 Filistinliyi gözaltına aldığı, Beyt Annan'da gözaltına alınanların çoğunun serbest kalan Filistinli esirler olduğu aktarıldı.

Beyt Annan'da gözaltına alınanlar arasında yaklaşık 27 yıl İsrail hapishanelerinde tutulan ve daha sonra serbest kalan eski Belediye Başkanı Abdullah Rebi'nin de bulunduğu kaydedildi.

Olayı yaşayanlar İsrail askerlerinin baskınlarda gözaltına alarak saha sorgusuna tabi tuttuğu birçok Filistinliyi darbettiğini belirtti.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ateş açarak bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılay ekipleri Cenin'in merkezindeki Aksa Restoranı yakınında yaralanan Filistinliyi hastaneye nakletti.

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