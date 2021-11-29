Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de, batı ve güneybatı yönlerden fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, 1 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Etiketler: Doğu Akdeniz Fırtına Meteoroloji
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