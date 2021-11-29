Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruhsatsız avlanan 13 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalındaki denetimlerde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 13 kişi yakalandı.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalında yaptıkları denetimlerde, usulsüz av yapan 13 kişiyi tespit etti.
Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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