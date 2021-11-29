Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalında yaptıkları denetimlerde, usulsüz av yapan 13 kişiyi tespit etti.

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.